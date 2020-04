NFL-kæmpe med doktorgrad hjælper til på plejehjem

For små tre måneder siden stod han i en regn af konfetti i Miami og fejrede en sejr i Super Bowl 54.

I disse dage er hverdagen markant anderledes for Kansas City Chiefs-spilleren Laurent Duvernay-Tardif, der er den første NFL-spiller nogensinde med en doktorgrad i medicin.

Den udnytter canadieren nu til at hjælpe til på et plejehjem under coronakrisen i en "sygeplejerske-agtig rolle", som han beskriver det i en artikel hos Sports Illustrated.

Duvernay-Tardif var ellers taget på ferie i Caribien, men han afbrød den og tog tilbage til Canada for at bidrage, hvor han kunne.

- Det er vildt at tænke på, at jeg for bare ti uger siden spillede i sportsverdenens største kamp, siger den næsten to meter høje og 140 kilo tunge Super Bowl-mester, der normalt kun tager sig af forsvarets største og stærkeste spillere fra sin position på den offensive linje.

29-årige Duvernay-Tardif har spillet for Kansas City Chiefs siden 2014.

NFL-sæsonen begynder - efter planen - til september.