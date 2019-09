New Orleans Saints vandt søndag en kamp uden Drew Brees som startende quarterback for første gang i 14 år. I stedet var Teddy Bridewater (med nummer fem) manden, der styrede angrebet.

NFL-hold vinder for første gang i mange år uden veteraner

New York Giants og New Orleans Saints vandt for første gang siden 00'erne uden deres mangeårige quarterbacks.

Før søndag havde New York Giants ikke vundet en kamp uden Eli Manning som startende quarterback siden 2004. Og New Orleans Saints havde ikke vundet uden Drew Brees som starter siden 2005.

Begge dele blev der lavet om på i NFL's tredje spillerunde.

Efter et nederlag til Buffalo Bills ugen forinden - New York Giants' andet i to kampe - blev den dobbelte Super Bowl-vinder Eli Manning sat på bænken.

I stedet gik cheftræner Pat Shurmur med 22-årige Daniel Jones, som tidligere på året blev valgt i første runde af NFL-draften, hvor klubberne skiftes til at plukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Søndag aften dansk tid viste det sig som en god idé for New York-holdet, der på udebane besejrede Tampa Bay Buccaneers 32-31 i et sandt drama.

Daniel Jones kastede for 336 yards og to touchdowns og løb selv for to af slagsen. Det sidste bragte New York Giants foran med mindre end to minutter tilbage.

Alligevel var det tæt på at gå galt, da Tampa Bay Buccaneers' Jameis Winston fandt wide receiveren Mike Evans og bragte holdet i position til at score et field goal til allersidst.

Men kickeren Matt Gay brændte, og så vandt Giants en kamp uden Manning for første gang i 15 år. Efter tre kampe står Giants med en sejr og to nederlag.

I den anden ende af USA var New Orleans Saints på en svær opgave ude mod Seattle Seahawks, der gik ind til opgøret som ubesejret og formentlig godtede sig ved tanken om, at Saints manglede skadede Drew Brees til at dirigere angrebet.

I den 40-årige veterans fravær var Teddy Bridgewater holdets quarterback. Den tidligere Minnesota Vikings-spiller kastede to touchdowns, men blev overskygget af holdkammeraten Alvin Kamara, som Seahawks havde gevaldige problemer med at fange.

Kamara løb og greb i alt for 161 yards og stod for to af Saints' touchdowns. Dermed vandt holdet for første gang uden Brees, siden quarterbacken for 14 år siden hed Aaron Brooks.