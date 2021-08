NFL-hold vaccinerer samtlige spillere inden sæsonstart

Det oplyser NFL-holdet forud for den kommende sæson. Ifølge Atlanta Falcons er holdet det første i NFL til at få alle vaccineret.

Fordelen ved at få alle vaccineret er, at Atlanta Falcons ikke længere behøver at være en del af det daglige testprogram. Desuden slipper spillere og trænerstab for at bære maske i og omkring klubbens faciliteter.

Personer, der er vaccineret, skal heller ikke i karantæne, hvis de har været i nærkontakt med en smittet.

Coronapandemien ramte i sidste sæson adskillige spillere - også flere af ligaens stjerner - som var ude i kortere perioder.

Op til denne sæson har vacciner været et tema og skabt debat - også fordi mange spillere ikke ønsker at få deres sundhedsoplysninger ud i det offentlige.

Men det har altså ikke afhold Atlanta Falcons om at melde åbent ud om vaccinationerne.

NFL informerede i sidste måned alle klubber om, at coronasmitte blandt ikke-vaccinerede spillere i 2021-sæsonen kunne føre til aflysninger af kampe og løntab, hvis kampene ikke kan placeres.

I sidste sæson bøvlede NFL med at finde plads til udsatte kampe i en presset kampkalender.

Bruce Arians, der er træner for de regerende Super Bowl-mestre Tampa Bay Buccaneers, sagde tidligere på måneden, at han forventede, at holdet var tæt på at have alle vaccinerede før sæsonstarten.

Tampa Bay Buccaneers åbner sæsonen natten til 10. september dansk tid mod Dallas Cowboys.