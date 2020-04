NFL-hold overrasker og henter stjernequarterbacks erstatning

Green Bay Packers har i mange år været begunstiget med at have en af de bedste quarterbacks i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Aaron Rodgers har siden 2008 ført den traditionsrige klub til adskillige sejre og sågar en Super Bowl-triumf. Men den 36-årige stjernespillers fremtid i Green Bay blev natten til fredag en smule mere usikker.