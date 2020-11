Jon Gruden har fået to bøder for at bryde coronareglerne i NFL.

NFL-hold får millionbøde for gentagne brud på coronaregler

NFL-klubben Las Vegas Raiders bliver straffet for at overtræde coronareglerne i ligaen gentagne gange.

Det skriver Yahoo Sport.

Klubben er af NFL blevet frataget et valg i sjette runde af næste års draft, hvor holdene skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter.

Las Vegas Raiders har også fået en bøde på 500.000 dollar svarende til 3,15 millioner kroner, mens holdets cheftræner, Jon Gruden, har fået en bøde på 150.000 dollar - cirka 940.000 kroner.

Det er fjerde gang, at Raiders har overtrådt reglerne. Blandt andet straffes holdet for ikke at have udstyret spilleren Trent Brown med en sporingsenhed, som alle spillere skal bære, når de befinder sig på klubbernes område.

Tidligere har holdet også - i ligaens øjne - vist skødesløs adfærd ved at tillade en ansat i omklædningsrummet efter en kamp uden tilladelse.

Desuden har Las Vegas Raiders fået en bøde for at tage til et velgørenhedsarrangement uden at bære mundbind.

Jon Gruden har tidligere fået en bøde for ikke at bære et mundbind under en kamp mod New Orleans Saints i september.

Raiders har ikke kommenteret historien.