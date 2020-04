NFL gør klar til usædvanlig rekrutteringsfest

I den ene hånd har han et lille stykke papir. På det står navnet på en ung mand, hvis liv snart ændrer sig markant.

- Med det første valg i draften vælger Cincinnati Bengals, siger Goodell efterfulgt af det indtil videre ukendte navn på en af de spillere, der i løbet af de sidste par måneder har forsøgt at gøre sine hoser grønne over for de 32 NFL-hold.

Publikum, der udgøres af fans fra alle holdene, bryder ud i en blanding af jubel og hån.

Spilleren kommer på scenen, får et kram af Goodell og en trøje fra sit nye hold med sit navn på. Fotografer knipser de første billeder af ham som professionel.

Tidligere på aftenen har han gået på en rød løber bygget i søen foran det ikoniske hotel Bellagio, der normalt lægger vand til et af verdens mest spektakulære springvand.

Og så alligevel ikke. Sådan skulle årets udgave af NFL-draften, hvor holdene håndplukker spillere fra de amerikanske universiteter, have foregået.

Lige indtil coronavirus dukkede op.

Planerne om at afholde draften i Las Vegas blev skrottet, og den store NFL-fest, draften har udviklet sig til, er reduceret til et udvidet Skype-møde, som flere millioner kan følge på landsdækkende tv.

- Selv om det ligger midt i en lang pause mellem sæsonerne, så har NFL formået at gøre draften til en kæmpe begivenhed, siger Claus Elming, NFL-ekspert og ejer af NFL-mediet gulklud.dk.

- I år gik de så all-in ved at lægge det i Syndens By, hvor et af holdene lige er flyttet til, og gøre det mere spektakulært end nogensinde, men så kom corona og ødelagde det, siger han.

Der er for tredje gang på fire år en dansker tilmeldt draften i skikkelse af Steven Nielsen, der ligesom sine forgængere de seneste år - Andreas Knappe og Hjalte Froholdt - spiller på den offensive linje.

Claus Elming forudser, at Nielsen - som det var tilfældet med Knappe i 2017 - ikke vil blive valgt i draften, men formentlig ende med at få en kontrakt med et hold efterfølgende.

NFL-draften begynder klokken to natten til fredag dansk tid.