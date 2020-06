Sep 24, 2017; Chicago, IL, USA; Pittsburgh Steelers offensive tackle Chris Hubbard (74) takes a knee before the game against the Chicago Bears at Soldier Field. Mandatory Credit: Mike DiNovo-USA TODAY Sports

NFL donerer milliardbeløb til racismekampen i USA

Over de næste ti år vil NFL donere godt 1,6 milliarder kroner til kampen mod racisme i USA.

Da quarterbacken Colin Kaepernick i 2016 begyndte at sætte sig på knæ under nationalmelodien til NFL-kampe som protest mod racisme og politivold mod sorte, vakte det stor opstandelse.

Præsident Donald Trump kritiserede Kaepernick, og dem som fulgte efter, i klare vendinger, og ledelsen i NFL forsøgte at bremse protesterne, som delte vandene og truede seertallene.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Torsdag aften amerikansk tid sendte NFL-ledelsen en pressemeddelelse ud om økonomisk støtte til kampen mod racisme.

- Vi vil øge vores støtte til social uretfærdighed gennem en tiårig aftale til samlet 250 millioner dollar (godt 1,6 milliarder kroner) om donationer til at bekæmpe systematisk racisme og støtte den igangværende kamp mod uretfærdighederne over for sorte amerikanere, lyder det.

Ifølge mediet The Undefeated har NFL tidligere doneret 44 millioner dollar (289 millioner kroner) til kampen mod racisme tilbage i 2016 gennem en organisation stiftet af spillere i kølvandet på Kaepernicks protester i 2016.

Derudover lovede ligaens ledelse også i november 2017, at man ville støtte sorte samfund med 100 millioner dollar (657 millioner kroner).

NFL-chefen Roger Goodell har efter George Floyds meget omtalte dødsfald 25. maj som følge af en hvid politimands brutale anholdelse været meget tydelig i sin støtte til de antiracistiske protester.

- Vi, NFL, fordømmer racisme og den systematiske undertrykkelse af sorte mennesker, sagde Goodell i sidste uge.

- Vi, NFL, indrømmer, at vi tog fejl ved ikke at lytte til NFL-spillere tidligere og opmuntre alle til at tale højt om det og protestere fredeligt, tilføjede han med reference til balladen om Kaepernick i 2016 og 2017.

Colin Kaepernick forlod San Francisco 49ers efter 2016-sæsonen, hvor han havde skabt røre ved at sidde på knæ før alle kampene.

Han lagde året efter sag an mod NFL. Han mente, at ingen hold ville skrive kontrakt med ham, fordi ligaen havde gjort ham uønsket grundet protesterne.

Det endte med et forlig, men Kaepernick har stadig ikke fået kontrakt noget sted. Til gengæld bakker NFL nu økonomisk og verbalt op om den kamp, han indledte i 2016.