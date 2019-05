NFL-dansker skriver under på millionkontrakt

Fredag skrev den 22-årige fynbo under på en fireårig kontrakt med Super Bowl-mestrene, der i forrige weekend valgte Froholdt i NFL-draften - den årlige udvælgelsesproces, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Hjalte Froholdt høster allerede goderne af at blive valgt til NFL af New England Patriots.

Danskerens kontrakt har en samlet værdi af cirka 21,5 millioner kroner. Det inkluderer en bonus på cirka 4,8 millioner kroner for at skrive under på kontrakten.

Froholdts årsløn vil i 2019 vil være på cirka 3,3 millioner kroner og stige løbende, så den i det sidste kontraktår i 2023 er på cirka 5,1 millioner kroner.

Det er dog ikke ensbetydende med, at Hjalte Froholdt er sikker på at tjene alle 21,5 millioner kroner. Indtil videre er han udelukkende sikker på at få bonussen for at skrive under på kontrakten.

Det kræver altså, at Froholdt spiller for New England Patriots de næste fire år, hvis alle pengene skal finde vej til hans bankkonto.

Danskeren deltager i denne weekend i sine første træninger i New England Patriots, efter at han blev valgt i NFL-draftens fjerde runde 27. april.

Hjalte Froholdt er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften.

Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame.

I alt slap 254 spillere gennem det snævre nåleøje til NFL-holdene i årets draft. Men selv om det er forbundet med stor prestige at blive valgt i draften, er der ingen garantier for at være på et hold, når sæsonen begynder i september.

Froholdt, der er 195 centimeter høj og vejer 139 kilo, var på forhånd spået gode chancer for at blive valgt i draften på baggrund af sine præstationer de seneste fire år hos University of Arkansas.

Danskeren startede sin college-tid som defensiv spiller, men skiftede senere til den offensive linje, hvor han kan indtage flere forskellige positioner. Hans primære opgaver er at beskytte holdets quarterback og bane vejen for runningbacken.