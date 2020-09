NFL-dansker når gennem nåleøje: Sportschef er ikke overrasket

Når man dertil, har man gode chancer for at få spilletid, når sæsonen begynder, og ingen dansker er nået så langt, siden kickeren Morten Andersen senest spillede i 2007.

Umiddelbart en opsigtsvækkende præstation, men for sportschefen i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, Lars Carlsen, er det ikke overraskende.

- Man er stolt af at være dansk og stolt af Hjalte. Nu kender jeg Hjalte godt, og han arbejder stenhårdt.

- Han har generelt fundet vejen og fundet ud af, hvad der skal til for at nå derhen. Så jeg er ikke super overrasket, men jeg er super glad. Det er godt for Hjalte og for dansk amerikansk fodbold, siger han.

Hjalte Froholdt blev i 2019 valgt af Patriots i den årlige draft, hvor NFL-klubberne skiftes til at plukke spillere fra de amerikanske universiteter.

Ifølge NCAA, der administrerer universitetsidrætten i USA, spiller mere end en million unge amerikansk fodbold i high school, mens omkring 73.000 når videre til at spille på universiteterne.

Af dem bliver cirka 1,6 procent valgt i draften, mens nogle få formår at finde vej til ligaen uden at være blevet draftet.

- Det er hårdt arbejde. Alle, der spiller amerikansk fodbold, drømmer om at komme den vej. Det er de få udvalgte, der får lov og har, hvad der skal til for at spille i ligaen, siger Lars Carlsen.

Forud for sin første professionelle sæson i 2019 blev Froholdt skadet i en træningskamp og sad ude hele sæsonen, men nu er han inde i varmen. Lars Carlsen mener, at fynboen har, hvad der skal til for at få succes.

- Jeg ved, at det ikke har været nemt det hele. Sådan er det jo, når man løber ind i kriser. Det gør man jo alle steder. Han blev skadet, og det kørte ikke helt, og så er Danmark langt væk.

- Der skal man være gjort af noget specielt for ikke bare at blive hængende, men kæmpe igennem, så man rent faktisk ender i truppen året efter. Det viser meget om Hjaltes moral. Han er stærk, siger sportschefen.

Fra sin position på den inderste del af den offensive linje er det Hjalte Froholdts opgave at beskytte holdets quarterback og blokere for løbespillet.

Patriots åbner sæsonen om en uge hjemme mod Miami Dolphins.