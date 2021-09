NFL-dansker hænger på: Teknikken skal være bedre

NFL's nåleøje er mikroskopisk, og det er en præstation i sig selv at nå frem til verdens bedste liga for amerikansk fodbold som atlet.

Men skal han have sit gennembrud i ligaen, skal han forbedre sit spil, mener TV3 Sports NFL-ekspert Tommy Kjærsgaard.

- Han skal blive en smule bedre i noget af sin teknik. Han skal være bedre til at få sin styrke ud i spillet. Han har en tendens til at blive rendt over af nogle af de større folk, han skal blokere.

- Han skal nok have en smule mere fart, men jeg tror, at det kommer med spilforståelsen.

- Der er stadig meget, han skal lære, og det ved han godt. Men han får muligheden for at blive i et system, som han kender, og hos en trænerstab, som han har talt rimelig varmt om. Det er godt for ham, lyder vurderingen fra Kjærsgaard.

Den nu 25-årige Froholdt blev i 2019 valgt af New England Patriots i fjerde runde af NFL-draften, hvor klubberne skiftes til at vælge de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Svendborgenserens position er på den offensive linje, hvor de vigtigste opgaver er at beskytte quarterbacken og bane vejen for holdets runningback.

Efter at have siddet ude med en skade i sin første sæson fik han sidste år sine første minutter på banen, før han blev fritstillet i november.

Houston Texans stod klar til at samle ham op og beholdt ham frem mod 2021-sæsonen.

I sidste uge blev Froholdt så fyret af Texans, men allerede dagen efter hentede holdet ham tilbage til dets practice squad.

- Det viser, at Hjalte ikke har stukket sig selv blår i øjnene. Han har hele tiden sagt, at han føler, han har bevist noget for Texans. Det kan man så se, at han har.

- Man ser spillere, der bruger lang tid, før de er klar. Han følger ikke en karrierekurve, vi aldrig har set før. Især ikke i forhold til den runde, han blev draftet i, siger Tommy Kjærsgaard.

På Texans' practice squad får han mulighed for at træne med, men han kan først blive kampaktuel, hvis han bliver registreret i hovedtruppen, der består af 53 spillere.

- Man skal håbe på, at hvis Texans får skader, så er det Hjalte, de kigger på. Holdet skal stole nok på Hjalte til at satse på ham, hvis de ikke har deres første- og andetvalg, siger Tommy Kjærsgaard.

Sæsonen begynder natten til fredag dansk tid med kampen mellem Tampa Bay Buccaneers og Dallas Cowboys. Texans får sæsondebut søndag mod Jacksonville Jaguars.