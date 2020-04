N'Doye gennemgår operation og genoptræner for forlængelse

Angriberen Dame N'Doye kan have spillet sin sidste kamp for FC København.

Tirsdag skriver FCK på sin hjemmeside, at den senegalesiske skarpretter har gennemgået en mindre operation, som holder ham ude af "den kommende periode", uden perioden defineres nærmere.

35-årige N'Doye står dog foran kontraktudløb ved udgangen af juni, og FCK lurer nu på, om han skal have forlænget sin kontrakt.

Mulighederne for en kontraktforlængelse afhænger af, hvordan angriberens genoptræning forløber, skriver klubben.

N'Doye er FCK's mest scorende spiller gennem tiderne, og i indeværende sæson har han også flittigt vist, at han ved, hvor målet står.

Det største problem for FCK og N'Doye har dog været, at han løbende kæmper med skavanker, og at hans fysik ikke rækker til at spille to hele kampe om ugen.

Eksempelvis har han kun fået spilletid i 12 ud af 24 superligakampe i denne sæson. Til gengæld har han scoret otte gange i de 12 opgør.

Derudover har han scoret tre gange i seks europæiske kampe i denne sæson. Han scorede blandt andet både hjemme og ude mod skotske Celtic i februar.

N'Doye skiftede til FCK i januar 2009 og var i klubben frem til juli 2012. I sommeren 2018 vendte han tilbage til den danske hovedstad.