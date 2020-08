NBA's mest værdifulde spiller afgør topkamp efter genstart

Det er 19. gang i træk, at grækeren laver en såkaldt double-double, hvor der for eksempel laves mere end ti point og ti rebounds i en kamp.

Det er en tangering af rekorden i indeværende sæson, som Giannis Antetokounmpo selv sad på i forvejen.

Kampen var begge holds første siden marts, efter at NBA har været på pause under coronapandemien.

Den blev spillet i et sportskompleks i Disney World i den amerikanske delstat Florida.

Her har ligaen samlet alle 22 hold for at spille sæsonen til ende.

Idéen med sportskomplekset er at skabe en "bobble", hvor holdene sikkert kan gennemføre sæsonen.

Det betyder, at kampene afvikles uden tilskuere, ligesom spillerne jævnligt bliver testet for coronavirus.

Alle hold skal spille otte kampe, før 16 hold er klar til et slutspil.

Milwaukee Bucks er allerede sikre på en plads blandt de sidste 16 hold, fordi de var bedst i Eastern Conference, før coronavirusset satte NBA på pause.

Holdet jagter sin første NBA-titel siden 1971.

Før kampen mellem Milwaukee Bucks og Boston Celtics knælede begge mandskaber i solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen.