NBA-superstjerne nægter at spille for tomme tribuner

Sportsbegivenheder verden over er blevet påvirket af coronavirus.

Kampe og turneringer bliver aflyst, udskudt eller afviklet uden tilskuere af frygt for spredning af sygdommen.

I verdens bedste basketball-liga, den amerikanske NBA, er det endnu ikke kommet så vidt, men ligaen har bedt holdene om at tage deres forholdsregler, og det er ikke utænkeligt, at dørene til arenaerne bliver lukket for tilskuerne.