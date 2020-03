NBA-stjerne er tilbage: Nu sigter han efter OL

Stephen Curry vendte tilbage til banen for Golden State Warriors, efter at han har siddet ude med en brækket hånd i mere end fire måneder.

Han spillede 27 minutter, scorede 23 point og blev delt topscorer for Warriors, der tabte 113-121 hjemme mod Toronto Raptors.

Warriors har været en magtfaktor i NBA i en håndfuld år, men i denne sæson har mandskabet fra Californien været det dårligste hold i den nordamerikanske basketliga.

Holdet har blot vundet 14 af 63 kampe og er langt fra en plads i slutspillet.

Foruden Curry har Warriors måttet undvære stjernen Klay Thompson, som er ude med en knæskade, i hele sæsonen.

For Warriors handler det derfor om at se frem mod den kommende sæson, og Curry har desuden sat sig et mål om at vinde guld med USA ved sommerens OL.

- Det var ikke rigtig en tanke før for nylig, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Lige nu er fokus på at forblive skadefri gennem de sidste 20 kampe, få min rytme tilbage og nå det niveau, jeg ved, jeg har.

- Men ja, det (OL, red.) er stadig et mål, siger Warriors-stjernen.

31-årige Curry har vundet NBA-mesterskabet tre gange med Golden State Warriors og er to gange blevet kåret som ligaens mest værdifulde spiller (MVP).