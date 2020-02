NBA-stjerne er en uge fra comeback efter brækket hånd

Basketballstjernen Stephen Curry nærmer sig et comeback i NBA, efter at han har siddet ude med en brækket hånd siden slutningen af oktober.

Den 31-årige amerikaner ser frem til at kunne spille kampe frem for lange dage i genoptræningslokalet.

- Det er sjovt at træne igen. Det er det, jeg har været vant til - bare at spille basketball. Jeg har forsøgt at genoptræne på alle tænkelig måder, og jeg har arbejdet med min styrke, kondition, teknik og alt sådan noget.

- Det er også sjovt nok, for der er et formål med det, men der er ikke noget, som slår at spille en betydende basketkamp, for der har man det også sjovt, siger Stephen Curry ifølge Reuters.

To gange har han taget prisen som NBA's mest værdifulde spiller. I 2015, 2017 og 2018 var han med til at spille mesterskabet til Golden State.

Efter at han har brækket sin venstre hånd, er han dog en smule nervøs for, om han kan ramme samme høje niveau igen.

- Jeg skal vænne mig til, hvad der er den nye normal for mig. Min venstre hånd føles anderledes end den højre. Jeg håber, at hånden kan nå et stadie, hvor jeg kan spille basketball uden at tænke på den hele tiden, siger Curry ifølge AFP.

Det var i sæsonens fjerde grundspilskamp, at han brækkede hånden. Fraværet af Stephen Curry har understreget hans store betydning for det tidligere så dominerende Golden State-hold.

Eksmestrene har vundet 11 ud af 52 NBA-kampe uden Curry og er aktuelt det med afstand dårligste hold i ligaen målt på antallet af sejre. En slutspilsplads er for længst uden for rækkevidde.