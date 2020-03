NBA-stjerne ændrer holdning: Vi må følge myndighederne

- Det er sjovt, for da jeg blev stillet spørgsmålet: "Vil du spille kampe uden fans?", havde jeg ingen idé om, at det faktisk blev drøftet bag lukkede døre.

- Selvfølgelig ville jeg være skuffet over ikke at have fansene i hallen, for det er dem, jeg spiller for. Jeg spiller for min familie og for fansene.

- Jeg ville være skuffet over det, men samtidig skal man lytte til de mennesker, der har styr på, hvad der sker. Hvis de føler, at det er det bedste for spillernes sikkerhed, holdet og ligaen, lytter vi alle sammen til dem, siger LeBron James.

Da den tredobbelte NBA-mester blev spurgt natten til lørdag, var svaret:

- Nej, det er umuligt (at spille uden tilskuere, red.). Hvis jeg møder op i arenaen, og der ikke er nogen tilskuere, spiller jeg ikke, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge CNN er der registreret 732 tilfælde af coronavirus i USA. 26 personer er døde - 2 af dem i delstaten Californien, hvor Los Angeles Lakers har hjemme.

Lakers har anført af LeBron James og holdkammeraten Anthony Davis gang i en fremragende sæson, hvor holdet har vundet 49 af 62 kampe i ligaen.

Det rækker til en førstepladsen i Western Conference - den ene halvdel af NBA.