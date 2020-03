NBA-spillere skal undgå at give highfives til fans

Det er en af opfordringerne, som NBA-organisationen har sendt ud til alle ligaens spillere i et forsøg på at holde coronavirus fra døren.

Ifølge ESPN er der udsendt en besked til alle NBA-hold med en række anbefalinger til, hvordan spillere, stab og ledere bedst garderer sig imod smittefare.

Indtil videre er seks mennesker i USA døde af coronavirus.

Normalt får mange fans et minde i form af en highfive fra spillerne, når de kommer forbi. Men så længe der ikke er kontrol over spredningen af virusset, bør det undgås, står der i beskeden.

Smitten spreder sig via væsker som eksempelvis spyt, og derfor er mødet med håndflader ikke smart. I stedet anbefales spillerne at give fansene en såkaldt "fist bomb", hvor man knytter hånden og støder den sammen med en andens knyttede næve.

Ligeledes er spillerne også blevet anbefalet ikke at tage imod kuglepenne, bolde og trøjer fra fans for at skrive en autograf på.

Nogle har meddelt, at de midlertidigt ikke skriver autografer, mens andre har tilkendegivet, at de fortsat vil signere diverse genstande, men gør det med egen kuglepen.