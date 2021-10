NBA-spiller lader sig vaccinere for at spille hjemmekampe

Efter at have forsøgt at blive undtaget fra at få en coronavaccine har Andrew Wiggins fra NBA-holdet Golden State Warriors nu givet sig.

Golden State Warriors har hjemme i San Francisco, og de lokale myndigheder har bestemt, at man fra midten af oktober - hvor NBA-sæsonen begynder - ikke kan opholde sig i større indendørs rum uden at være vaccineret.

Det ville betyde, at Wiggins ikke kunne deltage i Warriors' hjemmekampe. Den 26-årige canadier ansøgte for nylig NBA om at blive undtaget fra vaccinekravet i San Francisco af religiøse årsager.

Men det afviste NBA, og nu har Wiggins altså lade sig stikke.

Som udgangspunkt er der ellers ikke krav om vaccine for spillerne i NBA.

De spillere, der ikke har fået mindst et stik, skal dog testes dagligt samt ved afrejse og på kampdage. Vaccinerede spillere slipper til gengæld for de daglige test.

Men Golden State Warriors, New York Knicks og Brooklyn Nets er underlagt strengere krav på grund af lokale restriktioner. De gælder dog kun for spillerne fra de tre hjemmehold og ikke de hold, der gæster henholdsvis San Francisco og New York.