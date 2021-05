NBA-spiller får bøde for at afvise pressen

Organisationen bag verdens bedste basketball-liga har givet Irving en bøde på 35.000 dollar, fordi han endnu en gang har nægtet at deltage i et pressemøder og give interviews til journalister efter en kamp.

NBA-spilleren Kyrie Irving er tilsyneladende ikke meget for at tale med pressen, og det kommer nu til at koste ham et større beløb.

Det er et brud på de regler, der er mellem NBA og medierne, som altså kommer til at koste Irving et beløb svarende til cirka 217.000 kroner.

Hans klub, Brooklyn Nets, har fået en tilsvarende bøde.

Under optakten til denne sæson fik Irving en bøde på 25.000 dollar, da han ligeledes afviste at udtale sig til medier.

- Bøderne skyldes Irvings gentagne afslag på at stille sig til rådighed for medierne med sit hold efter kampe, skriver NBA i en pressemeddelelse.

Den seneste bøde skyldes, at Kyrie Irving tirsdag aften nægtede at tale med journalister, efter at Brooklyn Nets havde tabt 118-124 til Milwaukee Bucks.

Efter hans bøde på 25.000 dollar i december begyndte han at tale med journalister igen. Forinden havde han udtrykt foragt for mediefolk i et tweet.