NBA slår fast: Alle hold skal afspille nationalmelodien

Det er kutyme at afspille "The Star-Spangled Banner" før sportsbegivenheder i USA, men på det seneste er klubben Dallas Mavericks gået imod strømmen.

Således har melodien ikke lydt på klubbens hjemmebane forud for de første 11 kampe i sæsonen.

Men den går ikke længere, understreger NBA's kommunikationschef, Mike Bass.

- Nu hvor NBA-klubberne er i gang med at lukke fans ind i arenaerne til kampene igen, skal alle hold afspille nationalmelodien, som reglerne længe har foreskrevet det i ligaen, siger han i udtalelsen fra ligaen.

Ejeren af Dallas Mavericks, Mark Cuban, har skabt stor debat i USA og delstaten Texas, hvor holdet hører til.

Han har tidligere kaldt brugen af nationalmelodien i USA for "ude af kontrol" og besluttede efter en samtale med NBA-kommissær Adam Silver at droppe afspilningen.

Fra nu af vil nationalmelodien dog lyde i American Airlines Arena, understreger Cuban.

- Vi respekterer og har altid haft respekt for den passion, folk udviser over for nationalmelodien og vores land, siger han i en udtalelse.

- Men vi lytter også til de personer, der ikke mener, at nationalmelodien repræsenterer dem.

- Vi håber, at folk vil udvise samme passion og energi, som de har for denne sag, over for de folk, som har et andet syn på det, og lytte til dem, siger han.

Ifølge ligaens regler skal spillerne i NBA stå op, når nationalmelodien bliver afspillet, men de er ikke blevet håndhævet i den seneste tid.

Årsagen er, at spillere de seneste måneder har valgt at knæle under afspilningen af nationalmelodien som en protest mod undertrykkelse af sorte og farvede mennesker i USA.

Protesterne tog til i styrke i sommeren 2020, efter at George Floyd blev kvalt i forbindelse med en anholdelse.