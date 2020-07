NBA kalder anklager om mishandling i Kina for foruroligende

Det amerikanske medie ESPN har citeret anonyme amerikanske trænere for, at unge spillere er blevet mishandlet af lokale trænere og ikke fået tilstrækkelig undervisning på akademierne i Shandong, Zhejiang og Xinjiang.

- Anklagerne i ESPN's artikel er foruroligende, siger NBA-vicekommissær Mark Tatum ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi afsluttede vores samarbejde med basketakademiet i Xinjiang i juni 2019 og har været i gang med at evaluere NBA's akademiprogram i Kina.

Ifølge ESPN's historie er de unge spillere blevet fysisk afstraffet og har levet under trange kår, mens der har været krav om, at de trænede to til tre gange om dagen foruden frivillige aktiviteter.

ESPN skriver desuden, at udenlandske medarbejdere er blevet chikaneret.

Tatum hæfter sig ved, at NBA's opgave var at støtte allerede eksisterende udviklingscentre, som kineserne selv driver.

- Vi bidrog med tre trænere på hvert akademi, og ingen af dem er beskyldt for at have gjort noget forkert, siger han.