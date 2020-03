NBA indstiller sæsonen på grund af virustilfælde

Den amerikanske basketball-liga NBA suspenderer med virkning fra torsdag alle kampe, efter at en spiller fra Utah Jazz onsdag er blevet testet positiv for Covid-19.

Ifølge flere amerikanske medier er den smittede spiller franskmanden Rudy Gobert.

Resultatet af virustesten blev meddelt, kort før Utahs kamp mod Oklahoma City Thunder skulle begynde onsdag.

Kampen blev som følge af den positive test aflyst. Ifølge AFP efter en del forvirring blandt spillere, tilskuere og officials.

Spillerne var kommet ind på banen for at varme op, men lige før kampen skulle begynde, blev de sendt tilbage i omklædningsrummene, og derefter gik politiet i gang med rydde arenaen for tilskuere.

NBA oplyser, at den smittede spiller ikke var til stede i arenaen.

Beslutningen om foreløbigt at indstille alle kampe kom, få timer efter at ejerne af NBA-klubberne havde drøftet, hvordan ligaen skulle forholde sig til virusudbruddet.

Ifølge nyhedsbureauet AP var et flertal af holdene indstillet på at afvikle kampene uden tilskuere. En udsættelse af sæsonen blev også drøftet.

I alt var der planlagt seks NBA-kampe onsdag, og fire var i gang, da kampen i Oklahoma City blev aflyst.