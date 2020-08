NBA genoptager slutspil lørdag efter boykot og udskydelser

Lørdag er der igen basketball fra den nordamerikanske liga NBA.

Ligaen meddeler fredag, at den genoptager slutspillet lørdag. Kampen om NBA-titlen blev sat på pause tidligere på ugen.

Det hele startede, da spillerne fra Milwaukee Bucks onsdag nægtede at spille holdets kamp mod Orlando Magic i protest mod racemæssig ulighed og politivold.

Det skete, efter at den sorte mand Jacob Blake søndag blev skudt flere gange i ryggen af en hvid betjent.

Episoden har startet en ny bølge af protester mod racemæssig ulighed og politivold i USA, hvilket altså også har sat sit aftryk på amerikanske elitesport.

Kampene i NBA onsdag, torsdag og fredag er blevet udskudt.

Ligeledes er flere kampe i baseball-ligaen MLB og ishockeyligaen NHL blevet udskudt.

Torsdag blev NBA-spillerne på et møde enige om at spille sæsonen færdig. Det forlød op til mødet, at flere var klar til at boykotte sæsonen, men sådan endte det altså ikke.

- Vi havde en åben, passioneret og produktiv samtale i går mellem spillere, trænere og holdrepræsentanter angående de næste skridt i vores fælles indsats for at støtte social retfærdighed og racemæssig lighed, lyder det i en fællesudtalelse fra NBA-boss Adam Silver og direktør i spillerforeningen Michele Roberts.

- Alle blev enige om at genoptage slutspillet lørdag 29. august.