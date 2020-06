NBA bekræfter yderligere tre coronatilfælde før genstart

Basketball-ligaen NBA kæmper med at få bugt med coronavirus før den planlagte genstart i juli.

Ligaen har natten til torsdag dansk tid bekræftet, at yderligere tre spillere er blevet smittet med det verdensomspændende virus.

Det drejer sig om Sacramento Kings-spillerne Jabari Parker og Alex Len samt Indiana Pacers' Malcolm Brogdon.

- For flere dage siden blev jeg testet positiv for Covid-19, og jeg isolerede mig øjeblikkeligt i Chicago, hvor jeg stadig befinder mig, siger Parker i en pressemeddelelse fra holdet.

- Jeg gør fremskridt hver dag og har det godt, og jeg ser frem til at slutte mig til mine holdkammerater i Orlando, når vi vender tilbage til banen for at genoptage NBA-sæsonen.

Tidligere er en række andre spillere, heriblandt Brooklyn Nets-stjernen Kevin Durant, blevet ramt af sygdommen.

Som langt de fleste sportsligaer i USA og resten af verden blev NBA lukket ned, da coronavirus spredte sig i marts.

Planen er at vende tilbage 31. juli i et ændret format. 22 hold skal kæmpe om trofæet i et sportskompleks i Disney World lidt uden for Orlando i delstaten Florida.

Sæsonen kan senest slutte 15. oktober, hvor en eventuelt syvende finalekamp spilles.