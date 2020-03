Myndigheder udskyder fodboldkampe i Holland

Fælles for alle kampene er, at de skulle have fundet sted i Brabant, der er den værst ramte region i Holland.

Her har myndighederne besluttet, at det ikke er forsvarligt er gennemføre kampene, der i stedet skal spilles på en ikke fastlagt dato.

- Sundhedsmyndighederne i Brabant har her til eftermiddag besluttet, at der ikke kan afvikles professionelle fodboldkampe i weekenden.

- Det er en af måderne at forhindre spredningen af coronavirus, skriver Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) i en udtalelse.

I Holland er der registreret 382 tilfælde af coronavirus. Fire personer er døde.