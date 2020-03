Myndigheder afgør corona-indflydelse på EM-kvalifikationskampe

Det fastslår Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) efter et møde i forbundets magtfulde eksekutivkomité mandag i Amsterdam. Her var coronavirus kun på dagsordnen i få minutter.

Det er udelukkende op til regeringer og sundhedsmyndigheder i de forskellige europæiske lande at afgøre, om det er forsvarligt at afvikle de kommende EM-playoffkampe i slutningen af marts.

Det siger en Uefa-talsmand ifølge Reuters.

- Vi er i kontakt med de forskellige lokale myndigheder, og det er deres beslutning. Vi vil følge de anbefalinger, som de har.

- Der var ikke nogen diskussion om emnet, for der er ikke noget, som vi kan gøre. Det er op til eksperterne, siger talsmanden.

For at undgå alt for meget kaos før EM har Uefa ellers en interesse i, at EM-playoffkampene bliver afviklet som planlagt 26. og 31. marts. Her kæmper i alt 16 lande om de sidste fire billetter til sommerens EM-slutrunde.

Det er samtidig den eneste landsholdstermin, der er planlagt før EM i den internationale fodboldkalender. Derfor kan virusset sætte Uefa i en penibel situation, hvis det fører til aflysninger af playoffkampene.

Ud over landskampe er Uefa ansvarlig for henholdsvis Europa League og Champions League. FC København er fortsat deltager i førstnævnte turnering.

Begge turneringer skal afgøres i løbet af de kommende måneder, og også her er det op til de enkelte landes myndigheder at beslutte, om kampene kan afvikles, og om det i givet fald skal være på tomme stadioner.

- Vi er konstant i kontakt med WHO (verdenssundhedsorganisationen, red.) og myndighederne de steder, hvor der afvikles kampe. Vi må tage situationerne, som de opstår, siger talsmanden.

Udbredelsen af coronavirus har allerede haft indflydelse på flere fodboldkampe rundt omkring i Europa.

En række kampe i den italienske Serie A er blevet udskudt, mens Christian Eriksen og Inter i sidste uge spillede for tomme tribuner, da holdet spillede sig videre i Europa League.

Der har også været udsatte kampe i andre lande, og i Schweiz er man nu gået så langt, at de to bedste fodboldrækker er suspenderet, så holdene tidligst kommer i aktion igen i april.