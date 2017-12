Mutko trækker sig som leder af VM-komité

For få dage siden meldte Mutko, som er vicepremierminister og tidligere sportsminister i Rusland, ellers ud, at han ville fortsætte som leder af VM-komitéen for fodboldslutrunden i Rusland næste sommer.

Russeren Vitaly Mutko meddeler onsdag, at han trækker sig som leder af VM-komitéen efter massivt pres, som følge af hans involvering i den russiske dopingskandale.

Men nu har piben fået en anden lyd, og han siger, at han trækker sig.

- Alexei Sorokin (som er russisk medlem i den eksekutive komité i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), red.) bliver den nye leder for VM-komitéen, siger Mutko onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han (Sorokin, red.) vil arbejde sammen med Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.) Jeg vil koncentrere mig om arbejdet i regeringen.

Han meldte desuden ud, at han vil fortsætte med at fungere som chefkoordinator for forberedelserne op til slutrunden i Rusland, og det vil han gøre indtil, han bliver bedt om noget andet af regeringen.

Mutko er af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) udelukket på livstid for sin involvering i den russiske dopingskandale.

Rapporter har konkluderet, at institutionaliseret, omfattende doping har fundet sted.

Mandag fortalte Vitaly Mutko, at han vil tage en pause på et halvt års tid fra hvervet som præsident for Ruslands fodboldforbund.

59-årige Mutko har indtil denne uge holdt fast i sine poster på trods af dopingskandalen. Han holder stadig på, at de russiske atleter, der deltog i vinter-OL i 2014, var rene og ikke benyttede sig af doping.

VM i Rusland spilles fra 14. juni til 15. juli 2018.