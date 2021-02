Musah sætter dansk sprint-rekord på 60 meter

Sprinteren Kojo Musah er nu ene om at kunne kalde sig Danmarks hurtigste i indendørs 60 meter løb.

Ved lørdagens inde-DM i Randers tilbagelagde den 24-årige dansker distancen på 6,61 sekunder, hvilket blot var 0,01 sekund hurtigere end den hidtidige rekord.

I sidste weekend tangerede han Kristoffer Haris rekord på 6,62 sekunder.

- Det er fedt at have den nu. Jeg nåede ikke at tænke, at jeg havde slået den, før jeg kom over målstregen og så resultatet, siger Kojo Musah til TV2 Sport.

Danskeren har planer om at få rekorden endnu længere ned, når der i begyndelsen af marts er inde-EM i Polen.

Ved lørdagens DM slog Aarhus 1900-løberen klubkammeraten Simon Hansen, mens Frederik Schou Nielsen fra Sparta blev nummer tre.