Musah i exit på 100 meter: Blev hurtigt hylet ud af den

- Det var fedt, men jeg leverede ikke rigtigt på dagen. Det blev de andres løb, og det gjorde, at jeg ikke fik det sidste med, indleder Kojo Musah sin analyse.

- Jeg ved ikke, om jeg er skuffet, for jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg blev hurtigt hylet ud af den, så det var lidt min egen fejl.

- I det skuddet lyder, kan jeg allerede se, at de er en my foran mig efter første skridt, og det gjorde, at jeg hurtigt mistede fokus på mit eget løb. Det handler om erfaring. Det var mit første OL og mit første løb med så hård konkurrence.

De tre bedste sprintere fra hvert indledende heat og de tre bedste tider herefter fra de syv indledende heats fik plads i semifinalerne.

Nummer tre i heatet løb i tiden 10,08, så Musah skulle have slået sin danske rekord på 10,14 klart for at avancere via placeringen.

- Hvis jeg havde løbet op til mit bedste på dagen, så kunne jeg godt være kommet i top-3, men det gjorde jeg ikke, og på en 100-meter skal der to hundrededele til, for at det ødelægger ens løb.

Musah var den første danske mand på 100 meter ved OL, siden den københavnske typograf Leo Jørgensen var med ved legene i Amsterdam i 1928, og deltagelsen giver Musah mod på mere.

- Det var en fed oplevelse. Det er det ultimativt bedste, man kan komme til inden for sprint. Det giver blod på tanden. Hvis jeg stadig dyrker atletik til den tid, så ser I mig i Paris 2024.

De tre semifinaleheats løbes fra søndag klokken 12.15, mens finalen afvikles søndag klokken 14.50.

Canadieren Andre De Grasse var hurtigste mand i de indledende heats. Han løb de 100 meter på 9,91 sekunder.