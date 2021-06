Murray vinder første singlekamp ved Wimbledon siden 2017

Skotske Andy Murray har for første gang siden 2017 vundet en kamp i single ved grand slam-turneringen Wimbledon.

Murray vandt Wimbledon i 2013 og 2016, men har kæmpet en lang kamp med lyske- og hofteproblemer i de senere år.

Mod 24.-seedede Basilashvili holdt det hårdt. Til sidst triumferede Murray dog.

- Det har været ekstremt svært de seneste par måneder, siger 34-årige Murray efter kampen og fortsætter:

- Jeg har haft så lidt momentum de senere år, men er bare fortsat med at gå i træningscenteret og forsøge at komme tilbage igen.

Murray er gledet ned ad ranglisterne siden sine storhedsdage og ligger nu nummer 118 i verden.

Sidste gang Murray deltog i single ved Wimbledon, nåede han kvartfinalen for fire år siden.

Hofteproblemer, som krævede operation, sendte ham senere næsten på tennispension.

Men Murray er tilbage, og sejre som denne er med til at holde ham i gang, fortæller han.

- Jeg bliver ved med at blive spurgt, hvornår jeg spiller min sidste kamp eller mit sidste Wimbledon, siger han.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at blive spurgt. Jeg vil gerne blive ved med at spille. Jeg nyder det og kan stadig spille på det højeste niveau.

- Basilashvili ligger nummer 28 i verden, og jeg slog ham.

Kampen var lidt af en rutsjebanetur for Murray, der i tredje sæt ikke formåede at omsætte en 5-0-føring og to matchbolde til en sejr.

Men i fjerde sæt gjorde briten arbejdet færdigt.

29-årige Basiliashvili var lutter lovord om Murray trods nederlaget.

- Det er en utrolig bedrift for ham - efter operationer og efter så mange comebacks - at komme tilbage og være i stand til at kæmpe, siger georgieren.

- Han kæmper vildt flot, og det regnede jeg med. Vi ved alle, hvor stor en fighter, han er på banen.