Mundbind og afstand præger Hjulmands første træning

I en tid med coronavirus var der ikke plads til at holde åbent for tilskuere og fans. Så ingen autografer eller selfies.

Kun et begrænset antal journalister fra medierne var budt inden for på Helsingør Stadion.

Journalisterne skulle holde afstand og bære mundbind og stå på gule mærkater på jorden, mens spillerne på skift kunne tale i tre gange ti minutter i hver sin mindre klynge.

Mens det normalt er alle spillere og trænere, der stiller op til interview på førstedagen, var det stærkt begrænset denne gang.

Kun Hjulmand og tre spillere talte med medierne - Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg og Joakim Mæhle.

Landstræneren hæftede sig ved det positive og var lettet over omsider at kunne komme i gang med sit job forud for de kommende Nations League-kampe mod Belgien og England.

- Det er bare skønt. Langt om længe kan vi komme ud på banen, og jeg kan lave det, jeg holder allermest af. Det er at være herude og træne, siger Hjulmand.

Den første træning blev holdt simpel, da spillerne kommer med forskellige udgangspunkter.

- Der kommer ikke til at ske de store taktiske ting. Vi har lige fået spillerne ind, og de har rejst. De har spillet kampe, nogle spillede turneringskampe søndag og andre testkampe i weekenden.

- Så vi er lidt konservative, og det er meget fysisk og individuelt baseret. Vi skal stille og roligt i gang, siger Hjulmand.

På den solbeskinnede grønne bane i Helsingør var træningen præget af forskellige øvelser med fokus på afleveringer. Men taktisk afslørede træningen ikke noget.

Christian Eriksen var ikke til stede, da Inter-spilleren har fået en ekstra fridag og først møder op i lejren tirsdag.

Hjulmand har indtil nu ikke været meget for at tale taktiske ændringer og spillestil.

- Holdet har jo et fundament at hvile på. Og vi er også realistiske med, hvad vi kan lave på tre-fire træningspas, siger han.

Men få detaljer og justeringer kom Hjulmand dog ind på.

- Et element er, at vi vil lave justeringer i vores presspil. Vi vil også kigge på en tydelig strategi, når vi forsvarer os på de sidste 20 meter af banen.

- Vi skal møde to hold, der har tydelige mønstre, når de angriber. Der er det vigtigt, at vi har det forsvarsmæssige på plads.

- Og så vil der være noget med vores positioneringer, når vi angriber og sætter spillet, og hvordan vi kan skabe overtal rundt omkring på banen, forklarer Hjulmand.

En ændring har han foretaget i truppen, da Andreas Skov Olsen er røget ned på U21-landsholdet, mens Jacob Bruun Larsen er hentet op den anden vej.

Det skyldes dog blot en mindre forskel i spillernes form lige nu og her.

- Jeg havde forventet, at der var sket flere ændringer. Kig ud i Europa og se, hvad der er af positive coronatest rundt omkring, forskellige rejseregler og spillere, der bliver presset hårdt til at komme hurtigt i gang og spille kampe.

- Jeg havde frygtet, at der ville være kommet flere justeringer, end der er sket, siger Hjulmand.

Lørdag kommer Belgien på besøg i Parken, mens England gæster Danmark tre dage senere.