München holder fast i værtskab ved fodbold-EM i 2021

Tyskland havde frist torsdag til at svare Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), om byen München fortsat kunne arrangere EM-kampene.

Og det hele er faldet på plads inden fristen, melder DFB og kalder det et vigtigt signal i en svær tid midt i coronapandemien.

- Vi er meget glade for, at München forbliver vært ved EM. Det er et vigtigt signal i vanskelige tider.

- München er og bliver en højborg i fodbold, siger DFB-præsident Fritz Keller til forbundets hjemmeside.

De øvrige 11 værtsbyer skal også give svar til Uefa, men Dansk Boldspil-Union (DBU) meddelte tidligere onsdag, at Uefa har forlænget den danske deadline til 8. maj.

Det skyldes, at Danmark endnu ikke har fået alt på plads i forhold til at arrangere EM-kampe og Tour de France-starten med kort mellemrum i sommeren 2021.

Problemerne opstod, da EM blev udskudt fra 2020 til 2021. EM skal nu spilles fra 11. juni til 11. juli.

I Tyskland skal der spilles tre gruppekampe med tysk deltagelse samt en kvartfinale.

I Parken i København var det den oprindelige plan, at Danmark skulle spille sine tre gruppekampe. Der skulle også spilles en ottendedelsfinale i Parken uden dansk deltagelse.