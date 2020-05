Müller om Bundesliga-genstart: Føltes som old boys-kamp

Det var under meget anderledes omgivelser, da Bayern München søndag igen kunne gå på banen til en kamp efter to måneders coronapause.

Sydtyskerne startede op igen med et opgør i hovedstaden mod oprykkerne fra Union Berlin. Men hvor hjemmeholdet sædvanligvis ville have haft et fyldt stadion i ryggen, var der nu gabende tomt på lægterne.