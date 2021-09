Mulighed for udvidelse af Parken skal undersøges

Kommunens Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), bekræfter over for Radio4, at hensigten er at udvide Danmarks nationalarena og FC Københavns hjemmebane, Parken.

- Målet er at se, om vi kan bruge en grund ved siden af Parken til at hjælpe Parken med at udvide tilskuerkapaciteten. Det kunne for eksempel være ved at lægge VIP-faciliteter, mødelokaler og andet på den grund for at skabe plads til flere tilskuerpladser på stadion, siger Lonning-Skovgaard til Radio4.

En udvidelse af Parken er blevet en del af budgetaftalen på foranledning af Venstre og Lonning-Skovgaard, fordi man gerne i fremtiden vil kunne huse store fodboldarrangementer som den forgange sommers EM, hvor Danmark var blandt værterne.

Derfor ønsker man et "stort og tidssvarende stadion", som kan rumme kampe som dem ved EM.

- Skal vi i fremtiden gøre os spilbare i forhold til lignende events, så skal vi i hvert fald op og have 50.000 pladser. Så jeg ser det som et skridt på vejen og et vigtigt signal fra os i Københavns Kommune, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Den maksimale kapacitet ved fodboldkampe i Parken er nu 38.065, men den kan i nogle tilfælde være reduceret af blandt andet sikkerhedsmæssige årsager.

Da Danmark tirsdag slog Israel 5-0 i VM-kvalifikationen, overværede 35.158 tilskuere fra Parkens tribuner.