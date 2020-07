Artiklen: Mulighed for sølv giver AGF god energi før FCN-opgør

AGF kan tage et stort skridt mod DM-sølv, hvis det onsdag lykkes at besejre FC Nordsjælland på udebane.

Allerede søndag stod det klart, at AGF som minimum får bronze ud af superligasæsonen, og med udesejren på 4-2 over FC København ligger AGF endda pludselig til at vinde sølv på FCK's bekostning.

Inden de to sidste spillerunder af slutspillet ligger AGF således nummer to med 63 point, mens FCK følger lige efter med 62 point.

Onsdag aften kan AGF tage et stort skridt mod sølv ved at vinde udekampen mod FC Nordsjælland.

- Vi er et godt sted i tabellen og har givet os selv en mulighed for at opnå noget mere, end vi allerede har gjort. Det er vi glade for, og det giver en god energi frem mod onsdag, hvor der venter os en ny svær kamp, siger AGF-træner David Nielsen til AGF's hjemmeside.

- Så det er en spændende tid, hvor det drejer sig om at holde fokus på den opgave, der er foran os - og det er at gå ud og skabe et godt resultat mod FC Nordsjælland.

AGF har haft et godt tag på FCN i denne sæson, hvor det er blevet til sejre i alle tre indbyrdes møder. Det skal dog ikke blive en sovepude, pointerer træneren.

- FCN er en svær modstander, der har nogle andre styrker end vores seneste modstander, og vi ved, hvor ondt de kan gøre på alle hold. Så vi kan ikke bruge til noget, at vi har vundet over dem før.

- Vi kommer til at gå ind til kampen med stor fokus på vores egne styrker og med respekt for FC Nordsjællands styrker og deres dygtige spillere, hvis kvaliteter vi skal dæmme op for, siger David Nielsen.

Onsdagens kamp i Farum begynder klokken 18. AGF må undvære Mustapha Bundu, der er coronasmittet, samt Nicolai Poulsen og Jón Thorsteinsson, der afsoner karantæne.

Først torsdag skal FCK i aktion på udebane mod AaB. Sæsonens sidste runde spilles på søndag.