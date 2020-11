Magnus Kofod Andersen (nummer to fra højre) nåede at tilslutte sig landsholdslejren, før han kort tid senere måtte forlade den igen.

Mulig debutant forlader landsholdslejr efter smitte i FCN

Den 21-årige midtbanespiller Magnus Kofod Andersen må vente lidt endnu på at få debut for det danske fodboldlandshold.

Han forlader således landsholdslejren som følge af smitte i superligaklubben FC Nordsjælland, hvor han spiller til daglig.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

- Magnus Kofod forlader landsholdslejren, efter at FC Nordsjælland har konstateret smitteramt spiller og sendt hele truppen i isolation.

- Magnus er testet negativ i lejren i dag, men han sendes hjem for en sikkerheds skyld, så han kan være klar for U21-landsholdet senere på ugen, lyder det i et tweet mandag aften fra DBU.

FCN meddelte tidligere mandag, at målmand Peter Vindahl Jensen og målmandstræner Pablo Moreno var blevet testet positive for coronavirus.

Magnus Kofod Andersen har flere U21-landskampe på cv'et, men har aldrig tidligere været udtaget til A-landsholdet.

Landstræner Kasper Hjulmand har efterudtaget flere spillere, da det på grund af britiske restriktioner ikke er muligt for spillere i engelske klubber at rejse til Danmark og tilbage til England uden at komme i 14 dages karantæne.

Det betyder, at spillere som Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg ikke kan være med i onsdagens testkamp mod Sverige.