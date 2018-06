Muguruza er ligeglad med topplacering på WTA-rangliste

- Det er ikke så vigtigt igen, fordi det har været sådan her siden i fjor. Så jeg tillægger det mindre vigtighed.

- Tidligere betød det meget for mig, og jeg kæmpede uge efter uge for at ende her, og nu er det mere sådan, at det er da fint at kunne spille for det, men hver uge er der en ny mulighed, siger Garbiñe Muguruza.

Onsdag spillede hun sig i semifinalen efter en sikker sejr på 6-2, 6-1 over Maria Sharapova.

Dermed møder hun Halep, og vinderen af den kamp vil toppe verdensranglisten, næste gang den gøres op.

I begyndelsen af French Open havde hele fem spillere mulighed for at snuppe førstepladsen på ranglisten fra Halep.

Blandt andet kunne Caroline Wozniacki, der i øjeblikket er nummer to, tage førstepladsen, hvis flere ting flaskede sig for danskeren.

Den mulighed forduftede dog, da Wozniacki røg ud af turneringen mandag i ottendedelsfinalen, samtidig med at Simona Halep spillede sig i semifinalen onsdag.

Ud over Wozniacki og Muguruza havde også Elina Svitolina, Karolína Plísková og Caroline Garcia mulighed for at blive verdensetter, inden French Open begyndte.

I de seneste 12 måneder har Caroline Wozniacki sammen med fire andre spillere på skift ligget nummer et på verdensranglisten.

Garbiñe Muguruza har vundet tre gange over Simona Halep, som kun har en enkelt sejr i indbyrdes opgør.

Muguruza vandt French Open i 2016, og hun var verdensetter i fire uger fra 11. september til 8. oktober i fjor.