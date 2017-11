Moyes om stime af advarsler til Carroll: Det er latterligt

Andy Carroll har fået fem gule kort i syv Premier League-kampe i denne sæson.

Han blev smidt ud i oktober måneds 1-1-opgør mod Burnley efter at have modtaget to gule kort på tre minutter efter luftdueller, hvor dommeren mente, at han havde sine arme for højt oppe.

I søndagens 0-2-nederlag til Watford modtog den 28-årige angriber igen et gult kort efter en duel i luften, og nu har Carrolls manager fået nok.

- Jeg tror vitterligt, at så snart bolden er i luften, så siger alle, at Andy Carroll har begået frispark, siger Moyes.

- Det er kun muligt at hoppe op i luften, hvis du bruger dine arme. Det står ikke nogen steder i reglerne, at man ikke må bruge sine arme, når man hopper op i luften.

- Hvis alle siger, at der er frispark, når Andy er i luften, så er vi jo nødt til at sige, at fyre på 195 centimeter skal spille basketball, for de kan ikke være angribere i fodbold.

Andy Carroll kom til West Ham i 2013. Han har spillet 122 kampe for klubben og scoret 30 mål, men han har endnu ikke scoret i denne sæson.

David Moyes erstattede Slaven Bilic som manager i klubben i begyndelsen af november på grund af skuffende resultater.

Klubben ligger nummer 18 i den bedste engelske række og spiller fredag mod Leicester.