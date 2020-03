Movistar melder fra til Paris-Nice og Milano-Sanremo

Det spanske cykelhold Movistar melder fra til alle cykelløb i de kommende uger på grund af frygt for spredning af coronavirus.

I et opslag på Twitter skriver Movistar, at hverken herre- eller kvindeholdet vil køre frem til søndag 22. marts.

Det betyder, at holdet ikke stiller til start i etapeløbene Paris-Nice og Tirreno-Adriatico.

Heller ikke Ronde van Drenthe, Nokere Koerse og Omloop van de Westhoek får deltagelse af det spanske hold.

I forvejen har Astana, Ineos, CCC, Mitchelton-Scott og UAE meldt fra til Paris-Nice, der begynder søndag og slutter en uge senere.

Holdene har meldt forskelligt ud om, hvor længe de vil holde løbspause. En stribe hold har valgt kun at blive væk fra de italienske løb.

Torsdag meddelte løbsarrangøren RCS Sport, at endagsløbet Strade Bianche, der skulle være kørt lørdag, er blevet aflyst. Det er stadig uvist, om Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo gennemføres.

I sidste uge blev de sidste to etaper af UAE Tour aflyst, efter at der var konstateret coronavirus på et hold.

To italienere fra staben på et af holdene var smittet med coronavirus, og tirsdag kom det frem, at yderligere fire personer, der var en del af løbet, er smittet.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirusset.