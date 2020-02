José Mourinho var slukøret efter nederlaget til RB Leipzig. Portugiseren havde ellers set sit hold hente fem sejre og to uafgjorte i de syv kampe forud for mødet med den østtyske angrebsmaskine.

Mourinho vrisser efter Tottenham-kiks

José Mourinho har tre uger til at udtænke planen, som kan vende 0-1 til samlet sejr over Leipzig i Champions League. Daniel Wass og Valencia fik klø i Italien.

Det var lige begyndt at gå godt for Tottenham under José Mourinho, men den engelske storklub led noget af en bet onsdag aften, da en stime på syv kampe i træk uden nederlag fik en ende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her