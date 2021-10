Mourinho påtager sig fuldt ansvar efter afklapsning i Norge

- Det er mit ansvar. Jeg valgte at spille med disse spillere, siger José Mourinho ifølge Reuters.

Den karismatiske portugiser havde ladet flere af profilerne få et hvil før Serie A-braget mod Napoli i weekenden, og han må erkende, at bredden på det romerske mandskab ikke ligefrem er prangende.

- Jeg gjorde det med gode intentioner for at give muligheden til de, der arbejder hårdt, og for at rotere i truppen på en kunstgræsbane i koldt vejr.

- Vores trup har sine begrænsninger. Vi har 13 spillere, som repræsenterer ét hold, og så har vi nogle andre, som er på et andet niveau, siger Mourinho, som altså ikke lader til at have stor tillid til sine reserver.

I den norske lejr var cheftræner Kjetil Knutsen lykkelig efter opvisningen på eget græs.

- Jeg havde ikke set det komme, men vi styrede kampen på alle parametre, siger han.

Allerede efter 20 minutter var Bodø/Glimt foran med 2-0, og selv om Roma reducerede inden pausefløjt, fortsatte nordmændene ufortrødent efter pausen.

Erik Botheim blev kampens helt store spillere med to kasser og tre målgivende afleveringer.

- Jeg ved ikke helt, hvor jeg er lige nu, lød det fra Botheim efter kampen.

- Jeg må være på nogle stærke sager. Det er helt uvirkeligt. De sidste ti minutter gik jeg bare rundt og troede, at jeg drømte.

Efter tre gruppekampe ligger Bodø/Glimt øverst i tabellen med syv point i sin Conference League-gruppe. Roma er et point efter.