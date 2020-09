Mourinho og Eriksen overbeviste Højbjerg om klubskifte

Eriksen spillede i Tottenham fra 2013 til 2019, men er siden skiftet til Inter.

- Jeg ringede til Christian og tog en snak med ham og havde nogle spørgsmål. Det var rigtig positivt, og han forstærkede den følelse og lyst, jeg havde endnu mere, siger Højbjerg.

Mourinho talte også med Højbjerg, og det endte med at være nogle gode samtaler.

- Der var en fantastisk god dialog, og det er svært ikke at hoppe på hesten, når så god og ambitiøs en træner vil have dig.

- Det var ikke særlig svært eller kompliceret at vælge til sidst, siger Højbjerg.

Han meddelte Southampton, at han ikke ville forlænge sin kontrakt. Kort efter fik han frataget anførerbindet, og efter coronapausen sad han meget på bænken.

- En dejlig lærerig tid. Det har været gode erfaringer. Det er noget, jeg tager med mig, siger Højbjerg om den periode.

134 kampe blev det til for Southampton. Højbjerg har skrevet under på en femårig kontrakt med Tottenham.

- Det var det, jeg havde mest lyst til. Jeg kommer op på et højere niveau og spiller med bedre spillere.

- Tempoet og niveauet er bare højere, og det bliver man bedre af. Det var det, jeg gerne ville prøve, siger Højbjerg.

I denne uge er han samlet med fodboldlandsholdet, som skal møde Belgien og England i Nations League i den kommende uge.

Højbjergs klubskifte skulle gerne forbedre muligheden for at blive stamspiller på landsholdet.

- Min ambition er at være med til at bidrage bedst muligt på det danske A-landshold. Så er det op til træneren, hvordan han vil bruge mig.

- Jeg er klar og motiveret. Jeg føler mig engageret i det projekt og den rejse, der venter forude, siger den centrale midtbanespiller.

På grund af coronapandemien er det begrænset, hvad spillerne kan gøre ud over at træne og spille kampe. Højbjerg fortæller, at han har aflyst en masse besøg, fordi det er forbudt under samlingen.

- Jeg har mange aflyste ting. Det er en slags træningslejr. Det er okay. Det er anderledes, at der nu er restriktioner uden for banen. Men i sidste ende er det, der foregår inde på banen, som vi kender det, siger han.

Kampene mod Belgien og England på lørdag og tirsdag i næste uge spilles uden tilskuere i Parken.

- Det er jo aldrig noget, man helt vænner sig til. Det er ærgerligt, at der ikke er fans. At der ikke er den positive stemning og emotionelle og euforiske side ved at komme på stadion.

- Men helbredet er det allervigtigste, og så kommer fodbolden bagefter. Så er det godt, vi er i 2020, og der er tv alle steder derhjemme, siger Højbjerg.