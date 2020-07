Mourinho lover utilfredse fans fremskridt i næste sæson

Tottenham-manager José Mourinho forstår, at klubbens tilhængere er utilfredse med klubbens situation, men han lover, at bedre tider er på vej.

Kun 13 sejre i 34 ligakampe er det blevet til for klubben, der for godt et år siden var i Champions League-finalen.

- Når tilhængerne ikke er glade, er der ingen i klubben, der er glade.

- Næste sæson bliver anderledes, fordi jeg kan arbejde med holdet fra dag et, og fordi vi kommer til at lave nogle ændringer i vores trup, uden at vi behøver at lave store investeringer.

- Jeg tror ikke, at næste sæson bliver lige så fyldt med negative episoder, som denne har været. Jeg har intet problem med at sige, at vi bliver bedre i næste sæson, end vi har været i denne, siger José Mourinho ifølge The Guardian.

Den erfarne portugiser overtog Tottenham i midten af november efter fyringen af Mauricio Pochettino.

Siden er holdets pointgennemsnit steget, men slet ikke nok til at være med i kampen om billetterne til næste sæsons Champions League.

Senest skuffede Tottenham ved at levere en uinspireret indsats og blot spille 0-0 mod det kriseramte bundhold Bournemouth.

Mourinho påpeger, at de skuffende resultater startede, længe inden han blev ansat. Tottenham havde også et hakkende forår i sidste sæson, og problemerne fortsatte i begyndelsen af denne.

- Champions League-finalen var en ret isoleret succes, hvis man sammenligner den med sidste halvdel af sidste sæson.

- Det var svært for spillerne at sluge nederlaget og svært for dem at tro på, at solen ville skinne igen dagen efter, siger Mourinho.

Han er dog overbevist om, at han kan bringe klubben tilbage i toppen af engelsk fodbold, hvis omverdenen har tålmodighed.

- Hvor lang tid tog det for Jürgen (Klopp, red.) og Liverpool? Fire år. Jeg tror på, at vi kan vinde trofæer i løbet af de tre år, min kontrakt løber.

- Hvis det ikke lykkes, og klubben i stedet gør det i æraen efter mig, vil jeg også være glad, siger Mourinho.