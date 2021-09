Mourinho løj for sig selv inden stor jubilæumskamp

Det skete, da AS Roma slog Sassuolo 2-1 i Serie A på et mål i tillægstiden af Stephan El Shaarawy.

Mourinho var op til kampen blevet spurgt til den kommende jubilæumskamp, men han havde afvæbnet snakken ved at proklamere, at han altid havde mere fokus på fremtiden end fortiden.

Det passede dog ikke i dette tilfælde, indrømmer Roma-træneren ifølge Reuters efterfølgende.

- I løbet af ugen har jeg løjet, endda over for mig selv, ved at sige, det ikke var en speciel kamp. Jeg prøvede at overbevise mig selv om det, lyder det fra Mourinho.

- Det var en speciel kamp - med et særligt tal for mig. Det var min kamp nummer 1000 på trænerbænken. Jeg ønskede at huske den i resten af mit liv, så jeg ville ikke tabe den.

El Shaarawy sørgede med et drømmemål for, at portugiseren fik en fantastisk følelse at tænke tilbage på. Og Mourinho fejrede det, som mange nok husker fra hans største sejre. Med en jubelspurt ned langs sidelinjen.

- Jeg følte mig ikke som en 58-årig i dag (søndag, red.). Jeg følte mig som en på 10, 12 eller 14. Min spurt var som et barn, fortæller han.

Mourinho har gennem karrieren på 21 år stået i spidsen for Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (to gange), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham og nu Roma.

Rom-klubben fører Serie A efter tre spillerunder, hvor det er blevet til maksimumpoint.