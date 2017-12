Mourinho kom i klammeri med City-spillere efter nederlag

Britiske aviser beretter fra Old Trafford, at portugiseren kom i klammeri med det vindende holds brasilianske målmand, Ederson.

Daily Telegraph skriver, at Mourinho gik hen til udeholdets omklædningsrum, hvor han bad spillerne om at udvise mere respekt i skuffelse over den måde, som Premier Leagues førende hold fejrede 2-1-sejren på med larm og høj musik.

Det resulterede i et voldsomt skænderi mellem Mourinho og Ederson, hvor de to råbte ad hinanden på portugisisk. Spillere fra begge hold blandede sig, og angiveligt kom det til håndgemæng.

Avisen Daily Mail skriver, at omkring 20 personer var involverede i episoden.

- Der var endda meldinger om, at Mourinho blev ramt i hovedet med en plasticvandflaske, samt at sikkerhedsfolk til sidst måtte gribe ind, skriver Daily Telegraph.

Værst gik det angiveligt ud over Mikel Arteta, en af Manchester City-manager Pep Guardiolas assistenter, som stod tilbage med blod løbende ned ad ansigtet efter at have flækket et øjenbryn, har avisen fået fortalt.

Ifølge Daily Telegraph fremkalder søndagens hændelse minder om et berygtet sammenstød i 2004 på Old Trafford.

United havde besejret Arsenal 2-0, og et skænderi i spillertunnelen kulminerede med, at Arsenals Cesc Fabregas kastede et stykke pizza i ansigtet på daværende United-manager Alex Ferguson.