Mourinho forlanger mere stabilitet af sit rekordkøb

- Jeg vil sige det samme til jer (pressen, red.), som jeg sagde til Paul efter City-kampen; jeg forlanger ikke, at han skal blive kampens spiller eller score to mål hver gang.

- Men jeg forventer, og det bliver hans store udfordring, at han kan præstere kontinuerligt på et højt niveau. Han skal ikke spille en stor kamp, så spille en mellemkamp og så spille en rigtig dårlig kamp. Han skal være stabil, siger Mourinho.

I sommeren 2016 blev Paul Pogba verdens dengang dyreste fodboldspiller, da Mourinho og United besluttede sig for at betale cirka 780 millioner kroner for at købe franskmanden af Juventus.

Mourinho fortæller, at han i de seneste uger har oplevet forbedringer fra Pogbas side.

- Han skal være stabil på træningsbanen gennem hele ugen. De sidste to-tre uger har han vist fremgang, og jeg er meget tilfreds med ham, siger Mourinho.

Den franske midtbanestjerne har scoret fem gange i 21 Premier League-kampe i denne sæson. Han får muligheden for at øge sin måltotal søndag, når Manchester United møder West Bromwich på Old Trafford.

Taber Manchester United til ligaens bundprop, er Manchester City engelsk mester.