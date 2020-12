Mourinho er utilfreds med Tottenhams mangel på ambitioner

Holdet har mistet otte point på den konto efter også at have sat føringer over styr i de afsluttende ti minutter mod Newcastle, West Ham og Crystal Palace.

- Det er selvfølgelig skuffende. Jeg er frustreret over resultatet. Vi havde kampen under kontrol. Men vi havde 89 minutter til at score flere mål, og det gjorde vi ikke, siger Mourinho.

- Det drejer sig ikke kun om ikke at lave mål, det handler også om ikke at være farlige, ikke at være ambitiøse, og for mig at se er det problemet, tilføjer Mourinho.

Tottenham fik en optimal start, da Tanguy Ndombele bragte holdet foran i kampens første minut. I anden halvleg trak holdet sig mere tilbage på banen, og Wolves pressede på for en udligning, som kom i det 86. minut ved Romain Saïss.

- Det er naturligvis bekymrende, siger Mourinho om Tottenhams problem med sene scoringer mod sig.

- Men det faktum, at vi scorer tidlige mål og ikke vinder kampene, er en større bekymring, siger manageren.

Med det ene point er Spurs seks point efter Liverpool på førstepladsen. Tottenham toppede Premier League i begyndelsen af december, men har i de seneste fire kampe kun fået fire point.