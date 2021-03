Mourinho er ikke bekymret for Harry Kanes knæ

Harry Kane har formentlig efterladt en del Tottenham-fans bekymrede, efter at den dobbelte målscorer blev spottet med en pose is på knæet i slutningen af ottendedelsfinalen i Europa League mod Dinamo Zagreb.

Men der er ingen grund til bekymring, forsikrer manager José Mourinho.

Ifølge Mourinho er stjerneangriberen med al sandsynlighed klar til søndagens Premier League-brag mod Arsenal.

- Jeg tror ikke, at det er noget særligt med Harry, siger portugiseren ifølge The Scottish Sun.

- Søndagens kamp er en kamp, som alle vil spille, og små ting stopper ham ikke, siger Mourinho videre om Harry Kane.

- Jeg har ikke fornemmelsen af, at det er noget alvorligt.

Torsdag aften vandt José Mourinhos mandskab den første kamp mod Dinamo Zagreb med 2-0 på eget græs.

Begge mål blev scoret af Harry Kane, der som så ofte før var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Den 27-årige angriber blev afløst af Carlos Vinicius i det 84. minut, hvorefter Kane så med fra bænken, hvor han sad med en stor pose is på sit højre knæ.

Selv om Tottenham har et godt udgangspunkt inden returkampen mod Dinamo Zagreb, er intet givet på forhånd, understreger José Mourinho.

- For at det skal være et godt resultat er vi nødt til at kvalificere os. Først når vi kvalificerer os efter returkampen, kan vi sige, at det er et godt resultat, siger Mourinho til Tottenhams hjemmeside.

- Teoretisk set er det aldrig et dårligt resultat at vinde den første kamp hjemme 2-0, men vi kunne, burde og fortjente at score et mål mere og dermed være i en langt bedre position.

Returkampen mellem Dinamo Zagreb og Tottenham spilles torsdag i næste uge.