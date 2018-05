Mourinho efter United-nedtur: Folk overvurderer os

Mourinho nævnte efter nederlaget ingen navne, men han var langt fra tilfreds med det, der blev leveret af reserverne.

- Det var ikke godt nok. Når spillere, der afløser andre, ikke leverer på et godt niveau, så er det svært for holdet at levere på et godt niveau.

- Så måske forstår I nu, hvorfor nogle spillere er på banen mere end andre. Så slipper jeg også for at svare på, hvorfor spiller A, B eller C ikke får mere spilletid, siger José Mourinho til Sky Sports.

De engelske journalister har ofte spurgt United-manageren, hvorfor det engelske angrebstalent Marcus Rashford ikke får mere spilletid.

Mourinho foretrækker at bruge Romelu Lukaku, der i øjeblikket er skadet.

- Hvorfor altid Lukaku? Hvorfor altid Lukaku? Hvorfor altid Lukaku?

- Nu har i svaret på, hvorfor Lukaku altid starter inde, siger Mourinho med henvisning til resultatet i Brighton.

Trods nederlaget indtager Manchester United andenpladsen i Premier League efter lokalrivalen Manchester City, der for længst har sikret sig det engelske mesterskab.

José Mourinho mener ikke, at kvaliteten på holdet er til mere end en andenplads.

- Vi er nok ikke så gode individuelt, som folk går rundt og tror.

- Jeg bliver ved med at sige, at det er stort, hvis vi kan slutte på andenpladsen. Faktisk vil det være mere end bare stort, siger han.

Med to spillerunder tilbage af sæson har Manchester United 77 point og et hul på fem point til Liverpool på tredjepladsen.

Tottenham har dog en kamp til gode og kan lørdag komme op på 74 point med en sejr over West Bromwich.