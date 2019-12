Mourinho drømmer om at trække Bayern i kvartfinalen

Både Bayern og Tottenham var allerede videre i Champions League inden onsdagens møde i Tyskland, men alligevel kunne man forestille sig, at englænderne gerne slap for at se de tyske mestre igen i en rum tid.

På eget græs blev Tottenham for et par måneder siden rundbarberet med 7-2 af Bayern München, og onsdag aften måtte Christian Eriksen og co. rejse hjem fra München med et nederlag på 1-3 i bagagen.

Sådan ser Tottenham-manager José Mourinho imidlertid ikke på det.

Han var ikke træner, da holdet tabte 2-7, og onsdag sparede begge hold en del profiler, da avancementet var i hus.

- Vi kan ikke støde sammen førend i kvartfinalen, men jeg ønsker at komme tilbage hertil for at spille en ordentlig kamp, siger Mourinho ifølge uefa.com.

Med ordentlig kamp henviser han til, at begge hold skal være i stærkeste opstilling.

Eftersom holdene har været i gruppe sammen, kan de ikke trække hinanden i ottendedelsfinalerne. Derfor skal de begge først igennem to kampe, førend Mourinho kan få en eventuel revanche.

Han var naturligvis skuffet over at tabe kampen i München, men han lagde mere vægt på, at han fik set nogle nye spillere i aktion.

- Der var meget værdifuld information for mig. Jeg kan give et eksempel. Jeg lærte meget om Juan Foyth, som hidtil ikke har spillet et eneste minut under mig.

- Jeg har lært mere om ham på de her 90 minutter, end jeg har lært de seneste to-tre uger, hvor han har trænet, men ikke spillet kampe, forklarer han.

Bayern Münchens midlertidige cheftræner, Hansi Flick, var meget tilfreds med, hvad han så fra sit hold, der sluttede som hele gruppefasens bedste hold efter seks sejre i seks kampe og en målscore på suveræne 24-5.

- Jeg er glad for måden, vi spillede på. Vi blev ved med at forsøge at nedbryde vores modstander, og vi skabte chancer, som vi ikke udnyttede, men vandt alligevel fortjent 3-1, siger han til uefa.com.

Der er lodtrækning til Champions Leagues ottendedelsfinaler på mandag.